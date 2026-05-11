Piazza gremita per la Madonna del Piratello Da qui parta un messaggio universale

Oggi la piazza principale di Imola si è riempita per la celebrazione della Madonna del Piratello. Durante l’evento, un rappresentante ha affermato che da questa città dovrebbe partire un messaggio di speranza e di pace rivolto a tutto il mondo. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e si è conclusa con una preghiera collettiva, sottolineando l’importanza del perdono e della misericordia in questa occasione.

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Imola, 11 maggio 2026 – " Da questa città oggi deve partire un messaggio a tutta l’umanità. La misericordia ed il perdono devono essere perseguiti nel nome di Maria. E il nome di Maria sarà la benedizione che guiderà sempre il nostro cammino”. Sono le parole dell’arcivescovo di Cesena e Sarsina, Antonio Giuseppe Caiazzo,all’arrivo della Madonna del Piratello in piazza Matteotti. In una domenica contrassegnata da un iniziale maltempo e poi sfociata in una tiepida serata, la città di Imola ha accolto ancora una volta la Madonna del Piratello. Tradizione secolare di affidamento alla Vergine che affonda le sue radici nel lontano 1617 e che continua a rappresentare uno dei momenti più sentiti della vita religiosa cittadina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piazza gremita per la Madonna del Piratello. “Da qui parta un messaggio universale” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Madonna del Piratello: la miracolosa fioritura prima del grande annuncioNel cuore della Romagna splende la devozione per la Madonna del Piratello: la storia del prodigioso miracolo che secoli fa precedette l’apparizione... Il messaggio universale del PoverelloÈ un’emozione profondissima vivere l’esposizione delle spoglie mortali di San Francesco, un passaggio con la storia, un passaggio della nostra storia...