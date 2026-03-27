Madonna del Piratello | la miracolosa fioritura prima del grande annuncio
Nella regione della Romagna, si racconta di un miracolo avvenuto secoli fa presso la chiesetta dedicata alla Madonna del Piratello, dove si verificò una fioritura improvvisa e sorprendente di piante e fiori. Questo evento si verificò poco prima di un'apparizione della Vergine a un pellegrino, che portò a un grande annuncio. La storia viene tramandata come esempio di devozione e di eventi miracolosi legati alla località.
Nel cuore della Romagna splende la devozione per la Madonna del Piratello: la storia del prodigioso miracolo che secoli fa precedette l’apparizione della Vergine e il suo grande annuncio a un umile pellegrino. Sulla via Emilia, a circa tre chilometri a ovest di Imola, sorge il santuario della Beata Vergine del Piratello, sede del più antico culto mariano della città. Come accaduto a molti altri santuari mariani anche questo è stato costruito vicino al luogo in cui Maria apparve a un fedele. Correva l’anno 1483: un pellegrino cremonese di nome Stefano Mangelli si dirigeva a Loreto. Mangelli si stava recando a piedi verso il celebre santuario lauretano, dove è custodita la Santa Casa di Nazareth. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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