Nella regione della Romagna, si racconta di un miracolo avvenuto secoli fa presso la chiesetta dedicata alla Madonna del Piratello, dove si verificò una fioritura improvvisa e sorprendente di piante e fiori. Questo evento si verificò poco prima di un'apparizione della Vergine a un pellegrino, che portò a un grande annuncio. La storia viene tramandata come esempio di devozione e di eventi miracolosi legati alla località.

Nel cuore della Romagna splende la devozione per la Madonna del Piratello: la storia del prodigioso miracolo che secoli fa precedette l’apparizione della Vergine e il suo grande annuncio a un umile pellegrino. Sulla via Emilia, a circa tre chilometri a ovest di Imola, sorge il santuario della Beata Vergine del Piratello, sede del più antico culto mariano della città. Come accaduto a molti altri santuari mariani anche questo è stato costruito vicino al luogo in cui Maria apparve a un fedele. Correva l’anno 1483: un pellegrino cremonese di nome Stefano Mangelli si dirigeva a Loreto. Mangelli si stava recando a piedi verso il celebre santuario lauretano, dove è custodita la Santa Casa di Nazareth. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Madonna del Piratello: la miracolosa fioritura prima del grande annuncio

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