' La lunga attesa dell' angelo' nuovo incontro dedicato al libro di Melania Mazzucco

Il gruppo di lettura ‘Le scrittrici ritrovate’ ha annunciato un nuovo incontro previsto per martedì 19 alle 16. Durante l’appuntamento si discuterà del libro di Melania Mazzucco intitolato ‘La lunga attesa dell’angelo’. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire il testo e condividere impressioni sulla narrazione dell’autrice. L’evento si svolgerà in modalità online o in presenza, a seconda delle disposizioni vigenti.

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