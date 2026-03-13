‘Le scrittrici ritrovate’ nuovo incontro di lettura dedicato al libro ' La donna gelata'

Il gruppo di lettura ‘Le scrittrici ritrovate’ organizza un nuovo incontro martedì 17 alle 16, dedicato al libro ‘La donna gelata’ di Annie Ernaux. Durante l’appuntamento si discuterà del romanzo e delle sue caratteristiche. L’incontro si svolgerà in presenza e invita i partecipanti a condividere le proprie impressioni sul testo.

Sarà dedicato al libro ‘La donna gelata’ di Annie Ernaux il nuovo incontro del gruppo di lettura ‘Le scrittrici ritrovate’, in programma martedì 17 alle 16.45, alla biblioteca comunale Bassani. L'appuntamento, a cura di Rossana Gallio, è a partecipazione gratuita con iscrizione da effettuare chiamando il numero 0532 418280 o scrivendo a [email protected]. La donna gelata è un racconto autobiografico lucido e incisivo, in cui Annie Ernaux ripercorre il passaggio dall'infanzia all'età adulta, soffermandosi sul momento in cui le aspettative sociali e i ruoli tradizionali finiscono per limitare il desiderio di autonomia e realizzazione personale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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