Un nuovo libro biografico rivela che la Regina Elisabetta II imitava alcune ex first lady americane, tra cui Melania Trump. La sovrana britannica faceva il verso a Melania Trump come Greta Garbo, secondo quanto riportato nel volume. La scena, descritta dagli autori, mostra un lato inedito e inaspettato della regina. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue la vita pubblica e privata della famiglia reale.

Un nuovo volume biografico svela un lato inedito e sorprendente della Regina Elisabetta II: la sovrana britannica era solita imitare alcune delle ex first lady americane, tra cui Melania Trump. La rivelazione arriva dal libro The Queen and Her Presidents, scritto dalla giornalista Susan Page, che ricostruisce i rapporti tra la monarca e i presidenti degli Stati Uniti nel corso dei suoi settant’anni di regno. Secondo quanto riportato dall’autrice, Elisabetta II era un’abile imitatrice e durante le conversazioni private non esitava a riprodurre atteggiamenti e modalità espressive delle persone che incontrava. Nel caso della moglie di Donald Trump, la Regina avrebbe rappresentato Melania come una figura silenziosa e distante, paragonandola all’iconica attrice Greta Garbo.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Elisabetta faceva il verso a Melania Trump come Greta Garbo: la scena raccontata in un nuovo libro

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