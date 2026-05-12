Longevità e fil futuro dell’invecchiamento attivo | esperti a confronto tra sfide e nuove opportunità

Il 16 maggio, al Teatro Dragoni di Meldola, si terrà un evento dedicato alla longevità e all’invecchiamento attivo. Esperti si confronteranno su sfide e opportunità legate a questo tema, che riguarda un numero crescente di persone nella società. L’incontro sarà un’occasione per approfondire le questioni legate alla durata della vita e ai modi di mantenere attiva e sana la popolazione anziana.

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