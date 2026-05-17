Energia Meloni a Von der Leyen | Estendere deroga a Patto per fronteggiare crisi o dura ricorso a Safe
Il presidente del Consiglio ha chiesto alla presidente della Commissione Europea di prorogare la deroga sul Patto di stabilità, evidenziando la necessità di affrontare la crisi energetica. La richiesta riguarda l’estensione temporanea delle misure nazionali per gestire le difficoltà economiche legate ai costi dell’energia. In caso di rifiuto, si prospetta un possibile ricorso allo strumento Safe. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni tra Roma e Bruxelles sulla gestione delle emergenze economiche.
“ L’Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della National Escape Clause già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica in corso, senza modificarne i limiti massimi di scostamento già previsti. In assenza di questa necessaria coerenza politica, sarebbe molto difficile per il Governo italiano spiegare all’opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE alle condizioni attualmente previste”. Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella lettera inviata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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