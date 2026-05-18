La leggenda Marty Jannetty ha dovuto amputarsi il piede

Una notizia che ha colpito il mondo del wrestling riguarda l’ex campione intercontinentale e di coppia, noto per aver formato il famoso tag team con Shawn Michaels. Si è saputo che ha dovuto sottoporsi all’amputazione di un piede, una decisione che ha attirato l’attenzione di molti appassionati. La notizia si diffusa attraverso canali ufficiali e fonti vicine all’atleta, senza ulteriori dettagli sulle cause che hanno portato a questa scelta.

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Una notizia dolorosa arriva dal mondo del wrestling. Marty Jannetty, ex Intercontinental Champion e Tag Team Champion in WWE, storica metà dei Rockers insieme a Shawn Michaels, ha subito l’amputazione di un piede. A rivelarlo è stato l’amico di lunga data Eddy Mansfield, anche lui in passato sul ring, durante un’apparizione al podcast Monte & The Pharaoh. La rivelazione di Eddy Mansfield sulle condizioni di Marty Jannetty. Mansfield ha parlato con voce carica di emozione delle condizioni del vecchio amico, ricollegandosi anche alle battaglie che dice di aver portato avanti negli anni per la tutela sanitaria dei wrestler. “Uno dei miei amici più cari su questa faccia della terra, ed è stato anche un grande wrestler, si è dovuto far amputare un piede, e il suo nome è Marty Jannetty, il Rocker. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - La leggenda Marty Jannetty ha dovuto amputarsi il piede ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tram deragliato a Milano, l’avvocato di una vittima: “Escludiamo il malore dovuto alla botta al piede”Per Stefano Benvenuto, avvocato della compagna di una delle vittime del deragliamento del tram 9 dello scorso 27 febbraio a Milano, la botta al piede... Alysa Liu ha una stylist candidata all'Oscar per Marty SupremeSe alle Olimpiadi venissero assegnate medaglie per le imprese di stile, nessuno avrebbe lasciato i Giochi invernali del 2026 con più ori della...