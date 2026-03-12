Alysa Liu, pattinatrice artistica statunitense, ha recentemente attirato l'attenzione per il suo stile durante i Giochi invernali del 2026. La sua eleganza e presenza sul ghiaccio sono state riconosciute da una stylist candidata all'Oscar per Marty Supreme, che l'ha selezionata come esempio di eccellenza estetica. La sua performance ha lasciato un'impressione significativa tra pubblico e esperti.

Se alle Olimpiadi venissero assegnate medaglie per le imprese di stile, nessuno avrebbe lasciato i Giochi invernali del 2026 con più ori della pattinatrice artistica statunitense Alysa Liu. La ragazza di Oakland, con i capelli a corona e il suo sorriso smagliante, è tornata a casa da Milano con due medaglie d'oro olimpiche, ma ha anche conquistato il cuore di innumerevoli fan in tutto il mondo. Appena atterrata negli Stati Uniti ( “ Stateside”! ) la scorsa settimana, Alysa Liu è ripartita per un tour stampa post-olimpico che ha già incluso diverse tappe a New York City. Quando la pattinatrice ventenne è passata lunedì scorso al programma Today, sembrava in qualche modo ancora più elegante del solito. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Alysa Liu ha una stylist candidata all'Oscar per Marty Supreme

