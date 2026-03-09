Tram deragliato a Milano l'avvocato di una vittima | Escludiamo il malore dovuto alla botta al piede

Un tram si è deragliato a Milano il 27 febbraio, coinvolgendo diverse persone e causando danni. L’avvocato di una delle vittime ha dichiarato che la botta al piede riportata dal conducente del tram non può essere la causa del malore che ha portato all’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla dinamica e sulle responsabilità del deragliamento.

Per Stefano Benvenuto, avvocato della compagna di una delle vittime del deragliamento del tram 9 dello scorso 27 febbraio a Milano, la botta al piede subita dal tranviere non può essere la causa del malore che ha provocato lo schianto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il conducente del tram deragliato a Milano: “Ho preso una botta al piede, poi sono svenuto”Il conducente del tram deragliato a Milano ha riferito di aver subito una botta al piede e quindi di essere svenuto poco prima dell'incidente. Tram deragliato a Milano, l'avvocato di una vittima contesta l'ipotesi del maloreSecondo una perizia medica disposta dall'avvocato Stefano Benvenuto il malore sarebbe dovuto avvenire poco dopo il trauma Contesta l’ipotesi del... Contenuti e approfondimenti su Tram deragliato Temi più discussi: Tram deraglia a Milano e investe i passanti, due morti e 37 feriti. Il pm: Impatto devastante; Il deragliamento del tram a Milano. La ricostruzione: l'ipotesi di un malore e il video choc; La telecamera, la velocità e lo scambio: cosa sappiamo fino ad ora sull'incidente del tram; Tram deragliato a Milano, indagato l’autista per disastro ferroviario colposo. Tram 9 deragliato a Milano, il legale di una donna ferita contesta l’ipotesi del malore per il conducenteSecondo una perizia medica disposta da Stefano Benvenuto, avvocato della moglie di una delle vittime, è trascorso troppo tempo tra il colpo al piede e la perdita di conoscenza che ha fatto perdere i ... ilgiorno.it Tram deragliato a Milano, l'avvocato di una vittima contesta l'ipotesi del maloreSecondo una perizia medica disposta dall'avvocato Stefano Benvenuto il malore sarebbe dovuto avvenire poco dopo il trauma ... milanotoday.it Un tram della linea 15 è deragliato, questa mattina lunedì 9 marzo intorno alle 6.15 a Rozzano. Il convoglio, diretto al capolinea di via Guido Rossa, è uscito dai binari all’altezza del centro commerciale Fiordaliso. Per cause ancora in fase di accertamento non - facebook.com facebook Tram deragliato a Milano, la polizia locale sequestra le scarpe del conducente Approfondisci qui x.com