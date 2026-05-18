La kettlebell è un attrezzo spesso ignorato o sottovalutato nelle palestre, anche se può offrire benefici specifici. Molti appassionati di fitness non approfondiscono le caratteristiche di questa attrezzatura, preferendo altri strumenti più comuni. Tuttavia, anche chi si interessa al benessere fisico senza entrare nei dettagli tecnici può trovare interessante valutare l’utilizzo della kettlebell. La sua presenza in sala è frequente, ma non tutti la utilizzano regolarmente.

La kettlebell, questo attrezzo sconosciuto. Se per te il fitness è importante ma non ti interessa approfondire i dettagli delle attrezzature da palestra, a) non sei l'unico e b) ti consigliamo comunque di considerare se usare o meno la kettlebell. Stiamo parlando di quei pesi in acciaio fuso con la maniglia. Forse hai anche osato provare a usarne una, o due, quella volta che ti sei ritrovato in un allenamento Hyrox a fare i farmer's carry. Ma ti sei mai preso il tempo di concentrarti sulla contrazione dei glutei nella fase finale di uno swing con la kettlebell? O di diventare un tutt'uno con quella sfera pesante tra le mani? No. Se sei più un tipo da manubri, Kristian Phillips di Equinox ha qualcosa da dirti: «La kettlebell è probabilmente l'attrezzo più sottovalutato e trascurato in palestra», spiega. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La kettlebell è probabilmente l'attrezzo più sottovalutato e trascurato in palestra, che forse dovresti riconsiderare

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