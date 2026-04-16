Il pre-diabete è una condizione in cui i valori di zucchero nel sangue sono superiori al normale, ma non abbastanza elevati da configurare una diagnosi di diabete. Questa fase, spesso definita come un “limbo”, rappresenta un rischio crescente per lo sviluppo di patologie come malattie cardiovascolari e problemi metabolici. Nonostante non sia ancora una malattia ufficialmente diagnosticata, il pre-diabete richiede attenzione perché può evolvere in forme più gravi.

Come un limbo. Non si è ancora arrivati ai valori ufficiali per la diagnosi di diabete ma già ci si trova in una condizione di rischio aumentato per numerose patologie. Eppure quando si parla di pre-diabete c’è il pericolo di sottovalutare la situazione, considerando la condizione non propriamente patologica ma quasi “semi normale”. Ebbene, ora la situazione potrebbe cambiare. Perché questa situazione intermedia, una sorta di ‘limbo’ tra la normalità glicemica e il diabete, è già associata ad un aumento significativo del rischio di malattie cardiovascolari, insufficienza renale cronica, demenza precoce e di alcuni tipi di tumore (in particolare colon-retto, mammella e pancreas).🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pre-diabete quanto è pericoloso, perché non va sottovalutato e perché (forse) non esisterà più

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