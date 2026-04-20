Durante la puntata di ieri di “Domenica In”, Elisa Isoardi ha condiviso alcuni dettagli sul rapporto con suo padre. Ha detto di aver sentito molto la sua mancanza, senza mai sentirsi in colpa per questo. Ha anche menzionato di aver cercato in passato compagnie più grandi, senza spiegare le motivazioni, e ha aggiunto che probabilmente comprenderà meglio questa scelta in futuro. La conduttrice si è mostrata visibilmente emozionata nel raccontare questi aspetti personali.

Elisa Isoardi nella puntata di ieri 19 aprile di “Domenica In” su Rai 1 si è raccontata, svelando un aspetto inedito nel suo rapporto con il padre. “Quando avevo tre anni i miei genitori si sono separati: io sono stata con mamma, mio fratello con mio padre. – ha detto a Mara Venier – Con Domenico mi sono ritrovata adesso perché nella vita le cose tornano. Di mio padre non ne ho mai parlato ma ho una grande stima di lui, mi è mancato tantissimo quando ero piccola e quando sono cresciuta”. E ancora: “Non l’ho mai colpevolizzato perché un adulto può fare degli errori. La cosa più bella è che lui ci sia, ora ci possiamo sentire, ci parliamo e stiamo ricostruendo un pochino il nostro rapporto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio padre mi è mancato tantissimo, ma non l’ho mai colpevolizzato. Forse in passato per questo ho cercato compagni più grandi. Lo capirò probabilmente”: Elisa Isoardi commossa

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Una raccolta di contenuti

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