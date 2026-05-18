Recentemente, la gonna a ruota è tornata in auge e si combina anche con capi più casual. Non si tratta di un ritorno di tendenza ufficiale, ma di un modo per sfruttare capi del passato in chiave moderna. La possibilità di abbinare questa gonna con pezzi semplici e informali apre nuove combinazioni per il guardaroba quotidiano. Questa rivisitazione si inserisce nel quadro più ampio delle reinterpretazioni vintage che spesso trovano spazio nelle scelte di stile attuali.

Ogni tanto non fa male guardare indietro nel tempo per prendere ispirazione in fatto di combinazioni moda. Ultimamente sono gli Anni 90 e i primi Anni 2000 a fornire gli spunti più di tendenza. Eppure non guasta portare lo sguardo anche un po’ più in là. A dare un’occhiata a questo look che mette insieme camicia in denim e gonna a ruota, infatti, la prima cosa che salta all’occhio è la silhouette a clessidra tipica degli Anni 50. E anche i capi che la creano hanno precisi riferimenti che riportano a quel periodo. Eppure il risultato finale è fresco e contemporaneo, forse anche grazie a qualche piccolo dettaglio in fatto di scelta di colori, di materiali e di accessori. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La gonna a ruota ora si indossa anche con il pezzo più casual dell’armadio

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Mini, midi o maxi, con la sua stampa animalier è il pezzo eye-catching dell’armadio su cui puntare oraLunga, corta, midi, con le balze, lo spacco, dalla silhouette trapezoidale o a ruota, leggera o strutturata.

girano la ruota e scelgono tra le solite 3 cose: 1. È raccomandata 2. Mette la gonna 3. Usa l’autotune e avanti così a rotazione x.com

Il look del giorno, con la gonna a ruota che diventa rockUn tempo era la divisa delle brave ragazze. Oggi la gonna a ruota sembra uscita dal backstage di un concerto. La trasformazione è sottile, ma evidente: stessi volumi scenografici, nuova attitudine. iodonna.it

L’abbinamento perfetto per la camicia in denim guarda agli Anni 50Ogni tanto non fa male guardare indietro nel tempo per prendere ispirazione in fatto di combinazioni moda. Ultimamente sono gli Anni 90 e i primi Anni 2000 a fornire gli spunti più di tendenza. Eppure ... amica.it

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