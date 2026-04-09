Nel 2026 la felpa con la zip a metà, un tempo considerata un capo casual legato al tempo libero e allo stile sportivo, si presenta in una veste più elegante. Questa rinascita si manifesta attraverso un cambiamento nel modo in cui viene indossata, allontanandosi dall’immagine di abbigliamento informale tipica di campus e club sportivi. La sua presenza nel guardaroba si fa più visibile e versatile, riflettendo una nuova tendenza di stile.

È tornata, ma non come la ricordavamo. Dimenticate il riflesso automatico che la lega al tempo libero, al guardaroba sportivo, al weekend fuori porta: nel 2026 la felpa con la zip a metà, un tempo associata a campus e tennis club, cambia registro. Più che una semplice maglia sportiva, oggi appare come una via di mezzo intelligente tra hoodie e pullover, tra praticità e stile. Outfit di aprile 2026: come affrontare con stile il mese più imprevedibile dell’anno X Leggi anche › Benvenuta primavera. Come vestirsi ad aprile 2026, tra layering leggeri e look strategici In un momento in cui il look business casual cerca nuove forme, meno rigide del classico blazer o della camicia da completo, la quarter-zip, in felpa o in nylon, si impone come dettaglio glamour. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il pezzo più casual del guardaroba ora si prende un'elegante rivincita

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