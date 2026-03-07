Mini midi o maxi con la sua stampa animalier è il pezzo eye-catching dell’armadio su cui puntare ora

Un vestito con stampa animalier può essere scelto in diverse lunghezze e tagli, tra mini, midi o maxi, con dettagli come balze, spacco o silhouette trapezoidale. Può essere leggero o più strutturato, adattandosi a vari stili e occasioni. La varietà di modelli permette di creare look diversi, rendendo questo capo un elemento versatile nell’armadio. La stampa animalier rimane un dettaglio distintivo e di tendenza.

Lunga, corta, midi, con le balze, lo spacco, dalla silhouette trapezoidale o a ruota, leggera o strutturata. Una gonna leopardata è sempre un’ottima idea, qualunque sia la sua forma. Ed è quindi da annoverarsi tra i grandi classici dell’armadio di ogni stagione. A differenza degli altri capisaldi del guardaroba, però, è forse più difficile da abbinare senza fare passe falsi. E questo lo si deve alla sua stampa fantasiosa, al mix di colori e all’idea di femminilità seducente e fearless che le è stata sempre associata nel corso del tempo.Con un po’ di attenzione, però, la gonna leopardata può diventare un’arma strategica da indossare in diversi momenti del giorno per dare un guizzo diverso dal solito ai capi più disparati. 🔗 Leggi su Amica.it

