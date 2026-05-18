Dopo settimane di tensioni politiche, il Consiglio comunale di Arcore si riunirà nuovamente domani alle 20 nella sala consiliare di via Gorizia. La riunione segna il ritorno dell’attività istituzionale, con all’ordine del giorno il bilancio comunale. La presenza dei consiglieri e la discussione sul documento economico sono attese, mentre la Giunta ha deciso di riprendere ufficialmente le sedute dopo un periodo di sospensione. La decisione si inserisce nel quadro delle recenti dinamiche politiche locali.

Dopo settimane di tensioni politiche, il Consiglio comunale di Arcore torna a riunirsi domani alle 20 nella sala consiliare di via Gorizia. Sarà la prima seduta dopo la crisi amministrativa che ha scosso la maggioranza e portato al recente rimpasto di giunta, frutto della bocciatura in aula del rendiconto 2025. All’ordine del giorno c’è ancora la mozione di sfiducia al primo cittadino Maurizio Bono. Un passaggio che, alla luce dei nuovi equilibri politici emersi dopo il riassetto della maggioranza - fuori il vicesindaco Lorenzo Belotti, dentro la ribelle Valeria Di Tullio - è praticamente lettera morta. Il vero banco di prova sarà invece il bilancio dell’anno scorso, il documento contabile che aveva aperto la frattura all’interno della maggioranza, innescando tensioni culminate con il cambio di deleghe e nuovi equilibri nel centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Giunta Bono ricomincia dal bilancio

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