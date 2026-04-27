traballa la giunta bono scivolone sul bilancio

A Arcore la situazione politica si fa più tesa, con il centrodestra che fatica a mantenere stabile la propria amministrazione. La Giunta guidata dal sindaco Maurizio Bono sembra essere in bilico, mentre le questioni legate al bilancio hanno acceso ulteriori tensioni tra le forze di maggioranza. La crisi interna si fa sempre più evidente e il rischio di nuove tensioni è evidente.

Ad Arcore il clima politico si fa incandescente e la tenuta della giunta di centrodestra guidata dal sindaco Maurizio Bono appare sempre più fragile. Quello che si è consumato nell’ultimo consiglio comunale non è stato un semplice passaggio amministrativo sul bilancio consuntivo, ma un vero e proprio scossone politico che apre scenari di crisi fino all’ipotesi - sempre più concreta - del commissariamento. Una rottura dopo un cambio di passo chiesto da tempo e che non ci sarebbe stato. Così l’ultima seduta ha segnato uno spartiacque. Il documento contabile, tradizionale banco di prova per la maggioranza, non ha ottenuto il sostegno compatto della coalizione: alcuni esponenti di Lega e Fratelli d’Italia hanno scelto la strada del voto contrario, incrinando in modo evidente gli equilibri interni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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