Terremoto ad Arcore | la giunta Bono rischia di saltare

Un terremoto politico investe il municipio di Arcore, dove la giunta di centrodestra guidata dal sindaco Maurizio Bono si trova a rischio di caduta. La crisi interna si è manifestata con tensioni e divergenze tra i membri della maggioranza, mettendo in discussione la stabilità dell'esecutivo locale. La situazione ha attirato l’attenzione sulla possibilità di una rapida risoluzione o di una nuova fase politica per il Comune.

Crisi in Comune ad Arcore. La giunta di centrodestra guidata dal sindaco Maurizio Bono rischia di saltare. Il Comune brianzolo è sempre più vicino al commissariamento se la maggioranza non ritroverà l’unione.Il no di Lega e Fratelli d'Italia Un terremoto che si è scatenato durante il consiglio.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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