La forza di una donna chiude | ecco quale serie tv potrebbe sostituirla

La forza di una donna chiuderà i battenti venerdì 22 maggio con una puntata in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Per questo motivo, il pubblico si sta chiedendo quale serie tv li accompagnerà durante tutta l'estate. Oltre all'arrivo di Racconto di una notte nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, ecco in arrivo un'altra dizi pronta a conquistare i cuori degli italiani. Il portale Davide Maggio ha annunciato che i piani alti di Cologno Monzese hanno comprato Far away per il pomeriggio di Canale 5. Le vicende di Alya e Cihan andranno in onda a partire dalle ore 14:45 subito dopo l'appuntamento con Forbidden fruit, che continuerà la sua messa in onda per tutta l'estate. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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La Forza Di Una Donna Chiude Prima: La Decisone Mediaset Fa Infuriare i Fan!

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