La forza di una donna chiude prima | doccia gelata per i fans della serie tv

La forza di una donna è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. In onda dalla scorsa estate, le vicende di Bahar, Nisan e Doruk hanno collezionato ascolti record sui teleschermi di Canale 5, riuscendo a contrastare la concorrenza di altre reti. Nel corso delle ultime ore, Mediaset ha annunciato una nuova variazione di palinsesto che ridurrà notevolmente la messa in onda della soap opera in Italia. La forza di una donna sbarcherà anche alla domenica pomeriggio a partire da domenica 22 marzo. Per questo motivo, rivela che le puntate finali della serie tv verranno trasmesse in Italia a fine aprile sui teleschermi di Canale 5. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

