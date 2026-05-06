La forza di una donna è tra le serie tv che hanno appassionato maggiormente il pubblico italiano. Ogni giorno le vicende di Bahar, Nisan e Doruk collezionano più di due milioni di telespettatori su Canale 5, riuscendo a contrastare la concorrenza delle altre reti come Rai 1 dove va in onda Il Paradiso delle signore. Dopo oltre un anno di successi in Italia, ecco che la dizi turca si appresta a salutare il pubblico italiano. Secondo quanto trapelato da , La forza di una donna chiuderà i battenti per il mese di giugno sui teleschermi di Canale 5. Al momento, i piani alti di Cologno Monzese non hanno ancora deciso quale serie tv prenderà il posto delle vicende di Bahar, Arif e Ceyda.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna chiude i battenti su Canale 5: ecco quando

La forza di una donna anticipa e allunga: decisione Mediaset

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