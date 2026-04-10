Da un anno, “La forza di una donna” continua a essere trasmesso su Canale 5, attirando un pubblico crescente. La serie racconta le vicende di Bahar Cesmeli, protagonista di una storia complessa e appassionante. La sua presenza sui teleschermi è stata confermata con una nuova programmazione, annunciata di recente, senza indicare date precise. La narrazione ha riscosso un buon riscontro tra gli spettatori italiani.

La forza di una donna continua il suo incredibile successo sui teleschermi di Canale 5. Debuttata un anno fa in Italia, la storia travagliata di Bahar Cesmeli ha conquistato sempre più telespettatori sulla rete ammiraglia Mediaset. Un grandissimo successo che ha portato Mediaset a stravolgere il palinsesto per permettere la messa in onda della serie tv. Dopo aver anticipato l'orario di chiusura di Uomini e donne, ecco che anche Verissimo subirà una variazione d'orario sempre a causa de La forza di una donna. In particolare, le puntate domenicali della serie tv andranno in onda dalle 15:15 fino alle 16:30 quando prenderà la linea il programma di Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna cambia orario su Canale 5: ecco quando e perché

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Forbidden Fruit e La forza di una donna cambiano orario: la novità su Canale 5Forbidden Fruit e La forza di una donna sono tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano.

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