La forza di una donna è stata tra le serie tv che hanno ottenuto più successo sui teleschermi di Canale 5. Le vicende ambientate nel quartiere di Tarlabasi hanno registrato oltre 2 milioni di telespettatori in Italia, riuscendo a contrastare benissimo la concorrenza delle altre reti. In occasione della messa in onda del finale de La forza di una donna, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione. In particolare, la serie tv con protagonista Bahar Cesmeli non andrà più in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5 a partire dal 18 maggio. Al posto della dizi, Mediaset ha deciso di trasmettere Racconto di una notte, che narra la storia d'amore impossibile tra Canfeza e Mahir. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna oggi non va in onda su Canale 5: svelato il motivo

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LA FORZA DI UNA DONNA - La vera identità di Jale viene rivelata con un segreto scioccante Anticipo

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