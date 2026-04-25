Il 25 aprile 2026, la soap opera turca La forza di una donna continuerà a tenere incollati molti spettatori, trasmettendo nuove scene e sviluppi. In questa puntata, Ceyda mostrerà una foto a Fazilet, mentre Buket cercherà di farla ingelosire. La serie, in onda su Canale 5 alle 16, suscita grande curiosità tra il pubblico, che segue con attenzione le vicende dei personaggi.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, sabato 25 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Per il bene del figlio la signora Fazilet ha permesso a Ceyda di tornare ma ancora non riesce a fidarsi di nuovo di lei. Raif le ha raccontato come sono andate le cose in merito alla storia dei gioielli ma lei non ci ha creduto fino in fondo. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Ceyda per dimostrare che è stato davvero suo figlio a regalarle i gioielli mostrerà a Fazilet uno scatto che la ritrae con i suoi orecchini durante una serata trascorsa insieme a Raif.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, spoiler 25 aprile 2026: Ceyda mostra una foto a Fazilet, Buket la fa ingelosire

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La forza di una donna: arriva Buket e scoppia il caos tra Ceyda e Fazilet? Cosa sapere Ceyda mostra una foto a Fazilet per chiarire il rapporto con Raif sabato 25 aprile.

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