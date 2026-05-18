Momenti delicati e tanta apprensione per Sonia Bruganelli e la sua famiglia. Dopo alcuni giorni trascorsi in ospedale, la figlia di Bonolis e Bruganelli resta ancora sotto osservazione. Sonia si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social, condividendo alcune sensazioni e preoccupazioni. Nel frattempo, è stato fatto un gesto gentile nei confronti di Paolo Bonolis, anche se i dettagli non sono stati resi pubblici. La famiglia si trova in un momento di attesa e di vicinanza reciproca.

Momenti delicati e tanta apprensione per Sonia Bruganelli e la sua famiglia. Dopo alcuni giorni lontana dai social, l’ex opinionista è tornata su Instagram condividendo immagini e riflessioni che raccontano il periodo difficile che sta affrontando accanto alla figlia Silvia, ancora ricoverata in ospedale. Scatti pieni d’amore, messaggi dal significato profondo e una frase che molti hanno interpretato come uno sfogo personale hanno immediatamente attirato l’attenzione dei follower, mostrando ancora una volta il forte legame che unisce la famiglia nonostante la separazione tra Sonia e Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli e il dolce gesto per Paolo Bonolis. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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La figlia di Bonolis e Bruganelli è ancora in ospedale, Sonia si sfoga, poi il dolce gesto per Paolo

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