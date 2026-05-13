Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis stanno attraversando un momento difficile a causa del ricovero della figlia Silvia in ospedale. La notizia è stata confermata dalla stessa Bruganelli, che ha parlato di giorni complicati per la famiglia. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute della ragazza né sulle ragioni del ricovero. La coppia si trova ora a gestire questa situazione in privato.

Sono giorni complicati per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. La figlia Silvia infatti è stata ricoverata in ospedale. A svelarlo è stata proprio l’opinionista e imprenditrice che su Instagram ha condiviso alcuni scatti dalla struttura in cui la giovane si trova ricoverata. Silvia, figlia di Paolo Bonolis, ricoverata in ospedale. Silvia, primogenita di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, si trova ricoverata in ospedale ormai da qualche giorno. A rivelarlo è stata proprio l’imprenditrice ed ex moglie del conduttore di Avanti un altro che su Instagram ha condiviso un post dedicato alla figlia e alcune Stories. Visualizza questo post su Instagram Foto e pensieri che raccontano la degenza della figlia, primogenita dell’ex coppia, in ospedale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Paolo Bonolis, la figlia ricoverata in ospedale. Sonia Bruganelli: “Giorni difficili”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sta male. Le parole dall'ospedale: "Sono giorni difficili"

La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ricoverata in ospedale. C'era anche Elena Santarelli: "Avrei voluto abbracciarvi"Sonia Bruganelli ha trascorso una festa della mamma più complicata di quanto avrebbe voluto.

Temi più discussi: Chi sono e cosa fanno Silvia, Davide, Adele, Martina e Stefano, i figli di Paolo Bonolis; La figlia di Sonia Bruganelli ricoverata in ospedale, il post nel giorno della Festa della Mamma; Bruganelli-Bonolis, la figlia Silvia ricoverata in ospedale: Grande guerriera; Sonia Bruganelli ancora in ospedale con la figlia Silvia, la foto del gesto che emoziona.

SONIA BRUGANELLI EMOZIONA I SOCIAL CON UNA FOTO DELLA FIGLIA IN OSPEDALE. L'imprenditrice ha dedicato parole profondissime a Silvia, la figlia nata dal matrimonio con Paolo Bonolis… #SoniaBruganelli #PaoloBonolis LINK AL PRIMO COMME x.com

La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sta male. Le parole dall'ospedale: Sono giorni difficiliLa produttrice televisiva ha condiviso nuove storie dal nosocomio, e per la prima volta ha parlato di quello che la sua famiglia sta affrontando ... today.it

Paura per la figlia di Sonia Bruganelli e Bonolis: ricoverata in ospedale, ecco cosa sta succedendoMomenti di paura e tensione per la figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, ricoverata in ospedale: ecco cosa è successo. donnapop.it