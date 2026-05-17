Sonia Bruganelli in ospedale con la figlia lo sfogo durissimo | L' empatia si dimostra Poi le parole per Paolo Bonolis
Dopo alcuni giorni di silenzio sui social, Sonia Bruganelli ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui ha raccontato di essere in ospedale con la figlia. Ha scritto che la famiglia sta affrontando un momento difficile e ha sottolineato l’importanza di dimostrare empatia in queste situazioni. Nel suo post ha anche rivolto parole di supporto al marito, noto conduttore televisivo, senza entrare nei dettagli della vicenda. La sua comunicazione è arrivata dopo un breve periodo di assenza dai social network.
Dopo alcuni giorni di silenzio social, Sonia Bruganelli è tornata su Instagram condividendo aggiornamenti sulla difficile situazione che sta vivendo la sua famiglia. La figlia Silvia, infatti, è ancora ricoverata in ospedale, come lascia intendere la stessa Bruganelli attraverso uno scatto. 🔗 Leggi su Today.it
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