La duchessa di Sussex sbarca in Svizzera con l' OMS e usa parole durissime contro le trappole digitali

Da iodonna.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La duchessa di Sussex si trova in Svizzera per partecipare a un evento legato all’Organizzazione mondiale della sanità. Durante l’appuntamento, ha rivolto parole dure contro le insidie del mondo digitale, evidenziando i rischi per la salute mentale dei giovani. La sua presenza si inserisce in un'iniziativa mirata a sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli delle trappole online, con un’attenzione particolare alle conseguenze sulla popolazione più giovane.

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M eghan Markle è arrivata in Svizzera con una missione precisa: scuotere le coscienze sul tema della sicurezza digitale e della salute mentale dei più giovani. L’occasione è stata l’inaugurazione del The Lost Screen Memorial in Place des Nations, a Ginevra, un’installazione di forte impatto visivo nata dalla collaborazione tra la fondazione dei Sussex, Archewell Philanthropies, e l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Accanto alla Duchessa, visibilmente commossa, c’erano i leader della sanità globale e, soprattutto, molte famiglie segnate da tragedie legate alle trappole e alle violenze della rete. Mamme royal ieri e oggi. guarda le foto Le parole di Meghan Markle contro gli algoritmi tossici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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