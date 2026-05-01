Garlasco la furia dei Poggi contro i magistrati | parole durissime

Nelle ultime ore, nel caso di Garlasco, si sono verificati scontri tra i residenti del quartiere Poggi e i magistrati. Le parole usate sono state particolarmente dure, evidenziando un forte dissenso nei confronti delle decisioni giudiziarie. Questa situazione ha fatto emergere un clima di sfiducia e diffidenza tra chi ha vissuto direttamente la vicenda. La tensione si è manifestata pubblicamente attraverso dichiarazioni e prese di posizione dei cittadini coinvolti.

C’è un elemento che, più di tutti, emerge nelle ultime ore sul caso Garlasco: lo scetticismo. Non solo tra gli osservatori, ma soprattutto da parte di chi, in questa vicenda, ha pagato il prezzo più alto. I genitori di Chiara Poggi, Rita Preda e Giuseppe Poggi, continuano a mantenere una linea chiara, netta, che negli anni non è mai cambiata: la verità sull’omicidio della figlia è quella stabilita dalla sentenza definitiva del 2015, che ha condannato Alberto Stasi. Eppure qualcosa si muove. Le nuove ipotesi investigative della Procura di Pavia, che vedono Andrea Sempio come possibile autore del delitto, stanno inevitabilmente riaprendo ferite mai rimarginate.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, la furia dei Poggi contro i magistrati: parole durissime Notizie correlate Leggi anche: Trump contro Meloni, interviene anche la Schlein: parole durissime Leggi anche: Garlasco, gli avvocati dei Poggi contro la revisione del processo per Stasi: “Basta sciacallaggio” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, l’orma e il dna sul pedale: così la procura chiederà la revisione della condanna a Stasi; Garlasco, Sempio e la furia contro Chiara. Ma quei tagli precisi sulle palpebre sembrano raccontare un'altra storia; Garlasco, i pm svelano il movente: Chiara uccisa da Sempio dopo un approccio sessuale rifiutato; Garlasco: Sempio uccise Chiara per il suo 'no', ecco il movente secondo la Procura di Pavia. Lui: Assurdo. Non torna nulla. Il perito dei Poggi affonda l’inchiesta su Garlasco: la verità ora vacillaC’è un elemento che, più di tutti, emerge nelle ultime ore sul caso Garlasco: lo scetticismo. Non solo tra gli osservatori, ma soprattutto da parte di chi, in ... thesocialpost.it Garlasco, Sempio e la furia contro Chiara. Ma quei tagli precisi sulle palpebre sembrano raccontare un’altra storiaPer i pm, Andrea avrebbe agito da solo e in modo rapido. L'ex generale dei Ris Garofano: Elementi scientifici deboli o nulli ... affaritaliani.it Dai video intimi all'impronta 33: Sempio sotto accusa, così i pm hanno riscritto il delitto di Garlasco| Lui: «Movente incomprensibile» x.com Delitto di Garlasco, la svolta nell’inchiesta della Procura di Pavia. La vittima in pigiama, il movente, le impronte, le scarpe, gli scritti di Sempio: anatomia di un giallo che continua a sollevare dubbi - facebook.com facebook