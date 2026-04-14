Trump contro Meloni interviene anche la Schlein | parole durissime

Nelle ultime ore, lo scontro tra figure politiche si è esteso al di fuori del Vaticano, coinvolgendo anche il governo italiano. Donald Trump ha rivolto critiche severe nei confronti dell’esecutivo, in particolare commentando la posizione espressa dalla leader del governo in solidarietà con una figura religiosa. La discussione ha suscitato reazioni e dichiarazioni da parte di altri esponenti politici, contribuendo ad aumentare la tensione tra le parti coinvolte.

Lo scontro si allarga e non riguarda più solo il Vaticano. Nelle ultime ore Donald Trump ha attaccato duramente anche il governo italiano, prendendo di mira la posizione espressa da Giorgia Meloni in solidarietà a Papa Leone XIV. Un passaggio che ha alzato il livello della tensione, spostando il confronto dal piano religioso a quello politico internazionale. Le parole del presidente americano sono state lette come un’ingerenza diretta, non solo nei confronti del pontefice ma anche delle istituzioni italiane. Un attacco che ha fatto immediatamente reagire la politica nazionale, trasformando quello che era nato come uno scontro tra Trump e il Papa in un caso diplomatico più ampio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Conferenza Meloni, dal referendum, al colle, a Trump: tutte le risposte della Premier “Fallimento Napoli!”: c’entra anche Vergara, parole durissime! Avete sentito?Il Napoli sta affrontando una stagione difficile, con critiche che si concentrano su vari aspetti della gestione. Trump contro il Papa, interviene anche Crosetto: cosa ha dettoSi rafforza ulteriormente il fronte di sostegno a Leone XIV dopo l’attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con nuovi interventi dal...