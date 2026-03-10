Una operazione di polizia giudiziaria ha portato all'arresto di 19 persone tra Catanzaro, Crotone e l’Isola di Capo Rizzuto. Gli investigatori hanno accertato che alcuni dei sospettati usavano i detenuti per spingere droga, con arresti effettuati anche all’interno di diverse strutture carcerarie italiane. La vicenda riguarda un’organizzazione legata alla ‘Ndrangheta e alle sue attività illecite.

Una vasta operazione di polizia giudiziaria ha coinvolto 19 indagati tra Catanzaro, Crotone e l’Isola di Capo Rizzuto, con arresti eseguiti anche all’interno di strutture carcerarie situate in diverse regioni italiane. L’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro punta sul ruolo dell’organizzazione criminale nota come ‘Ndrangheta, accusata di gestire reti di traffico di stupefacenti e attività estorsive su scala nazionale. I fatti si sono svolti nella mattinata del 10 marzo 2026, quando le forze dell’ordine hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso e rapina impropria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 19 arresti: ‘Ndrangheta usa i detenuti per droga ed

Articoli correlati

Narcotraffico: la ‘ndrangheta usa Signal per il 40% di drogaUn’inchiesta giudiziaria denominata Lost & Found, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha portato alla luce un sistema...

Droga: due arresti a Sezze. Hanno 19 e 22 anni…Sezze, controlli notturni dei Carabinieri: arrestati in flagranza due giovani di 19 e 22 anni.

Colpo alla ‘ndrangheta. Arrestato boss Piromalli