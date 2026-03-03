L’Iran ha dichiarato di aver dedicato vent’anni a studiare le sconfitte dell’esercito americano in diverse regioni. La strategia annunciata mira a indebolire le economie dei Paesi del Golfo e a saturare le difese di Stati Uniti e Israele. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso un messaggio ufficiale, senza ulteriori dettagli sui piani specifici o sui metodi adottati.

“Abbiamo avuto due decenni per studiare le sconfitte dell’esercito americano a est e ovest dei nostri confini e ne abbiamo tratto delle lezioni. I bombardamenti sulla nostra capitale non hanno alcun impatto sulla nostra capacità di fare la guerra. La nostra dottrina di difesa decentralizzata a mosaico ci permette di decidere quando – e come – la guerra finirà”. Queste le parole del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Aragchi, nel terzo giorno della guerra regionale scatenata sull’Iran dagli Stati Uniti e Israele. Parole che accompagnano uno sviluppo degli eventi che già nelle sue prime ore è apparso molto diverso rispetto alla guerra dei dodici giorni dello scorso giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Colpire le economie dei Paesi del Golfo e saturare le difese nemiche: la strategia iraniana contro Usa e Israele

I paesi arabi del Golfo rischiano di esaurire rapidamente le loro difese aeree, se la guerra durerà ancora a lungo: l'Iran possiede molti più missili e soprattutto molti più droni di quanti sia possibile intercettarne

