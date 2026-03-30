La Fp Cgil di Chieti critica la gestione della Asl Lanciano Vasto Chieti, evidenziando ritardi nella consegna dei buoni pasto, carenze di personale e stipendi che non tengono il passo con l’aumento dei prezzi. La sigla sindacale denuncia che tali problemi continuano a influire negativamente sui dipendenti, creando disparità tra i lavoratori del settore.

Il tema si inserisce in un quadro più ampio di criticità. Il sindacato parla di contratti con aumenti inferiori all’inflazione e di una perdita del potere d’acquisto per molti lavoratori Ritardi nei buoni pasto, carenze di organico e stipendi sotto l’inflazione. La Fp Cgil di Chieti mette sotto accusa la Asl Lanciano Vasto Chieti denunciando una situazione che «continua a penalizzare lavoratrici e lavoratori». Secondo la Fp Cgil, il ritardo sta generando «disparità di trattamento» tra i dipendenti e va affrontato con urgenza, dando priorità a chi ha scelto la via conciliativa per ottenere quanto dovuto. Nel mirino anche la mancata erogazione dei buoni pasto per il 2025: «Nonostante i solleciti, non vengono ancora riconosciuti, pur essendoci un regolamento che ne definisce importi e modalità». 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Buoni pasto e carenze di personale, la Fp Cgil attacca la Asl: "Ritardi e disparità per i lavoratori"

Articoli correlati

Buoni pasto arretrati, la Fp Cgil sollecita la Asl Chieti: card consegnate ma ancora vuoteRitardi nell’accredito dei buoni pasto arretrati sulle card già consegnate al personale della Asl Chieti.

Sanità a Taranto, FP CGIL proclama lo stato di agitazione del personale ASLTarantini Time QuotidianoLa Funzione Pubblica CGIL ha proclamato lo stato di agitazione del personale dell’ASL di Taranto denunciando una situazione...

Contenuti e approfondimenti su Buoni pasto

Temi più discussi: Buoni pasto, carenze di organico, contratti sotto inflazione: Fp Cgil Chieti mette sotto accusa la Asl 02; Sciopero del 20 aprile 2026: clima teso tra sindacato e Autoservizi Tessitore; Giulianova, il maltempo abbatte un grosso albero nel parco Annunziata; Atri, presentati due video esperienziali per promuovere la città d’arte d’Abruzzo.

Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto EdenredL'ipotesi dell'Autorità è che sia stato violato l'articolo 102 Tfue per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato nazionale della fornitura di servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pas ... tg24.sky.it

Edenred, istruttoria Antitrust sui buoni pasto: nel mirino costi e rimborsi dei ticket restaurant e l’impatto sui consumatoriL’Autorità contesta una riorganizzazione dei sistemi di pagamento dei ticket restaurant e un allungamento dei tempi di rimborso che avrebbero aumentato i costi per la grande distribuzione con effetti ... corriere.it

Diritto a mensa e buoni pasto negato: Asl Brindisi deve pagare gli arretrati degli ultimi 10 anni. Cisl Fp vince in tribunale https://nursetimes.org/diritto-a-mensa-e-buoni-pasto-negato-asl-brindisi-deve-pagare-gli-arretrati-degli-ultimi-10-anni-cisl-fp-vince-in-tribu - facebook.com facebook