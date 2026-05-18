La cultura si fa festa | tre giorni di eventi per il primo anno della biblioteca Saffi a Palazzo Romagnoli
La Biblioteca Comunale Aurelio Saffi celebra il suo primo anniversario con tre giorni di eventi a Palazzo Romagnoli. La manifestazione prevede incontri, spettacoli e attività culturali pensate per coinvolgere la comunità. La biblioteca, inaugurata un anno fa, ha già ospitato numerosi incontri, promuovendo l'accesso alla cultura e alla conoscenza. L'evento di quest'anno si svolge tra appuntamenti dedicati a lettori di tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo della biblioteca come spazio di aggregazione e di scambio culturale.
Un anno di storie, incontri, innovazione e comunità. La Biblioteca Comunale Aurelio Saffi si appresta a spegnere la sua prima candelina nella splendida cornice di Palazzo Romagnoli. Per l'occasione, da giovedì 28 a sabato 30 maggio, le sale di via Cesare Albicini si accenderanno con una ricca tre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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