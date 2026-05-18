La cultura finanziaria approda in Italia

Da quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una società fintech portoghese specializzata in benessse finanziario e intermediazione del credito ha annunciato il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano. Dopo aver operato in Spagna a partire da novembre dell’anno precedente, l’azienda ha deciso di espandersi anche nel nostro paese, portando con sé servizi legati alla cultura finanziaria e alla gestione del credito. Questa mossa rappresenta un passo importante per la presenza di questo tipo di servizi nel settore fintech italiano.

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DR. FINANZA, fintech portoghese specializzata in benessere finanziario e intermediazione del credito, debutta ufficialmente in Italia, segnando una nuova tappa nel proprio percorso di espansione internazionale dopo l’ingresso nel mercato spagnolo, lo scorso novembre. Fondata nel 2014, l’azienda è oggi un punto di riferimento in Portogallo, dove nel 2025 ha gestito oltre 200mila richieste di consulenza e più di 100mila pratiche finanziarie, tra crediti, assicurazioni e operazioni immobiliari. L’ingresso nel mercato italiano nasce con un obiettivo chiaro: supportare le famiglie nella scelta del mutuo più adatto, rendendo il processo decisionale più consapevole, trasparente e accessibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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