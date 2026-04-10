Oggi si celebra il 80° anniversario di una banca fondata nel 1943, nota per aver aperto nuove strade nel settore finanziario italiano. Nel corso degli anni, ha ampliato le sue attività passando dalla banca d'affari alla gestione di partecipazioni azionarie, distinguendosi per numerose iniziative considerate pionieristiche nel credito al consumo e nella promozione della cultura finanziaria. La sua storia si caratterizza per un impegno costante nel portare innovazione nel panorama bancario.

Milano, 10 apr.(Adnkronos) - In parallelo all'attività di banca d'affari e alla gestione delle partecipazioni azionarie, la storia di Mediobanca è un susseguirsi di iniziative all'avanguardia che ne fanno un centro di innovazione finanziaria. E' quanto emerge dalla documentazione di Piazzetta Cuccia. L'istituto viene riconosciuto come alfiere di una moderna cultura finanziaria ed economica che propagandava, in Italia, i valori della trasparenza, correttezza e serietà dell'amministrazione. Con il lancio di Progredi (1951), società di consulenza per la media impresa, Mediobanca anticipa la propria evoluzione verso questo segmento dell'economia italiana che avrebbe avuto luogo oltre cinquant'anni dopo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mediobanca: 80 anni dalla fondazione - pionierismo tra credito a consumo e cultura finanziaria

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Mediobanca: 80 anni di storia da Milano a Siena Mediobanca compie domani 80 anni. Fondata nel 1946 da Raffaele Mattioli ed Enrico Cuccia, è considerata la prima vera banca d’affari della Repubblica Italiana. Nata per colmare il vuoto nel credito a medio t x.com