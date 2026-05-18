La nuova collezione make up estiva di Chanel, intitolata Les Beiges, si ispira alla spiaggia di Biarritz, situata nella regione basca nel sud-ovest della Francia. La linea combina elementi dell’estetica parigina con le atmosfere della brezza marina, creando un rapporto tra eleganza urbana e sensazioni di mare. Per la primavera-estate 2026, i prodotti sono stati pensati per richiamare i colori e le atmosfere della costa basca, con tonalità che richiamano la sabbia, il mare e il cielo.

Suggella l’incontro tra l’ esprit parisien e la brezza marina. Per il trucco estate 2026, la collezione make up Les Beiges di Chanel vola verso la costa basca a sud ovest della Francia. Qui, la cittadina vacanziera Biarritz, affacciata sulla costa atlantica, si offre come fonte d’ispirazione. In particolare, sono i bagliori della sua spiaggia e i movimenti della sua luce a offrire i colori e l’atmosfera unica di una città immersa nell’aria di mare. È il vento che accarezza la pelle, il riflesso del sole sulle palpebre, la leggerezza di una sensazione precisa: quella di un’estate che vorremmo non finisse mai. Trucco estate 2026: la collezione make up Chanel vola verso Biarritz. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La collezione make up estiva di Chanel si ispira alla spiaggia di Biarritz

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CHANEL DENIM MAKEUP COLLECTION- SPRING 2026

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