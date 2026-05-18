La collezione make up estiva di Chanel si ispira alla spiaggia di Biarritz
La nuova collezione make up estiva di Chanel, intitolata Les Beiges, si ispira alla spiaggia di Biarritz, situata nella regione basca nel sud-ovest della Francia. La linea combina elementi dell’estetica parigina con le atmosfere della brezza marina, creando un rapporto tra eleganza urbana e sensazioni di mare. Per la primavera-estate 2026, i prodotti sono stati pensati per richiamare i colori e le atmosfere della costa basca, con tonalità che richiamano la sabbia, il mare e il cielo.
Suggella l’incontro tra l’ esprit parisien e la brezza marina. Per il trucco estate 2026, la collezione make up Les Beiges di Chanel vola verso la costa basca a sud ovest della Francia. Qui, la cittadina vacanziera Biarritz, affacciata sulla costa atlantica, si offre come fonte d’ispirazione. In particolare, sono i bagliori della sua spiaggia e i movimenti della sua luce a offrire i colori e l’atmosfera unica di una città immersa nell’aria di mare. È il vento che accarezza la pelle, il riflesso del sole sulle palpebre, la leggerezza di una sensazione precisa: quella di un’estate che vorremmo non finisse mai. Trucco estate 2026: la collezione make up Chanel vola verso Biarritz. 🔗 Leggi su Amica.it
CHANEL DENIM MAKEUP COLLECTION- SPRING 2026
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#Chanel #SummerMakeUp Le creazioni LES BEIGES celano una promessa naturale di libertà a cui non si può resistere. Formule sensoriali, leggere e confortevoli per una luminosità radiosa e naturale, in qualsiasi luce, come dopo una giornata trascorsa all'a - Facebook facebook
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