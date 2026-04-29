Chanel sfila a Biarritz e il beauty look Cruise ricorda il mare tra make up naturale e capelli bagnati dalla salsedine Ode ad un' eleganza minimal chic

A Biarritz, sulla costa francese, si è tenuta la sfilata della collezione Cruise 2026 di una nota maison di moda. La passerella ha presentato look ispirati al mare, con make-up naturale e capelli bagnati, richiamando l’atmosfera costiera. La location scelta è la stessa cittadina che nel 1915 accolse la prima boutique del marchio, mentre quest’anno la sfilata ha rappresentato un nuovo capitolo nella storia del brand.

E ra il 1915 quando Coco Chanel sbarcava a Biarritz con la sua prima maison couture. È fine aprile 2026 quando Matthieu Blazy manda in scena il nuovo corso della collezione Cruise 2026 proprio nella cittadina preferita da Coco. E il beauty look della sfilata non può che richiamare al mare, alla leggerezza delle estati sulla costa basca francese e al tempo stesso all’eleganza. Risultato, un nude look leggermente abbronzato, con capelli tirati indietro. Come dopo una giornata trascorsa vista oceano. Margot Robbie omaggia Kylie Minogue nel corto per la nuova borsa Chanel 25 X Leggi anche › Jacob Elordi è il nuovo – magnetico – volto del più celebre profumo maschile di Chanel Chanel a Biarritz, il beauty look profuma di mare.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Chanel sfila a Biarritz e il beauty look Cruise ricorda il mare, tra make up naturale e capelli bagnati dalla salsedine. Ode ad un'eleganza minimal chic Notizie correlate Leggi anche: Spirito anni Novanta, eleganza minimal chic Chanel a Biarritz: Blazy rilancia il mito tra storia e futuro? Cosa sapere Matthieu Blazy debutta con la collezione Cruise 2026-2027 a Biarritz martedì 28 aprile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: La sfilata Chanel Cruise a Biarritz, tra colori e ricami, celebra gioia di vivere e donne reali. Con i pieds dans l'eau; Chanel torna a Biarritz, la sfilata Cruise 2026-2027 dove Coco inventò lo stile Resort; Chanel, il front row della sfilata Cruise 2026 a Biarritz, la prima diretta da Blazy. FOTO; Come si porta il vero lusso in vacanza: la sfilata acquatica di Chanel a Biarritz. Sfilata Chanel Cruise 2026-27 a Biarritz: torna il mare in passerellaChanel Cruise sfila a Biarritz per la collezione 2026-27. Il direttore creativo Blazy sceglie di rendere omaggio a Coco Chanel. mam-e.it La sfilata Chanel Cruise a Biarritz, tra colori e ricami, celebra gioia di vivere e donne reali. Con i pieds dans l'eauAlla sfilata Chanel Cruise 2026 2027, il direttore creativo Matthieu Blazy ci porta al Casinò mixando heritage e innovazione, sirene e nuotatrici, specchi e Art Decò ... vogue.it Charlotte Casiraghi, splendida regina del minimalismo alla sfilata di Chanel. Tra sua madre Caroline e Carolyn Bessette - facebook.com facebook Alla sfilata Chanel Cruise 2027 è protagonista la libertà: la ragazza di Biarritz sceglie borse pratiche e funzionali, eleganti senza sforzo x.com