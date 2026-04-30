Tutto sul make-up occhi delle sirene contemporanee di Chanel alla sfilata Cruise 2027 andata in scena a Biarritz

Da amica.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la sfilata Cruise 2027 tenutasi a Biarritz, il direttore creativo di Chanel ha presentato la prima collezione resort sotto la sua direzione. Tra le novità, particolare attenzione è stata dedicata al trucco occhi, con un focus sulle sirene contemporanee. La collezione ha mostrato dettagli e tecniche di make-up che richiamano elementi marini, contribuendo a creare un look suggestivo e innovativo.

Pochi giorni fa è stata presentata la Chanel Cruise 2027, la prima collezione resort del direttore creativo Matthieu Blazy. La scelta di Biarritz per la location della sfilata è stata tutt’altro che casuale: un ritorno consapevole alle radici della Maison. È proprio qui, infatti, che Gabrielle Chanel aprì la sua prima boutique nel 1915, ispirata dallo stile di vita vacanziero della città e dei suoi abitanti. Un contesto lontano dal rigore del salon parigino, che racconta di libertà, vento, oceano. In questa cornice quasi poetica – a cui hanno partecipato tantissimi ospiti speciali, da Nicole Kidman a Charlotte Casiraghi – anche il beauty sembra allontanarsi da ogni costruzione troppo definita, avvicinandosi a un’estetica più fluida e istintiva.🔗 Leggi su Amica.it

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