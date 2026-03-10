63 immobili | dalla mafia alla comunità

A Vallefoglia, nelle Marche, sono stati coinvolti 63 immobili in un'operazione che riguarda sia attività illegali legate alla mafia sia iniziative promosse dalla comunità locale. L'intervento si concentra sulla gestione e il riutilizzo di questi immobili, con l’obiettivo di favorire un percorso di recupero e valorizzazione del territorio. La situazione si sta evolvendo in un quadro di interventi pubblici e privati.

Nel cuore delle Marche, a Vallefoglia, si sta disegnando una strategia concreta per trasformare il peso della criminalità in un'opportunità di sviluppo sociale. L'incontro svoltosi nel circolo Arci di Montecchio ha messo in luce la necessità urgente di destinare i 63 immobili sequestrati nella provincia di Pesaro-Urbino a fini comunitari. Mentre l'associazione Libera Nazionale illustra le potenzialità di questi asset, emerge un problema strutturale: il fondo regionale previsto dalla legge 272017 risulta attualmente privo di risorse finanziarie reali. Senza questo sostegno economico, i progetti di recupero rischiano di rimanere sulla carta, lasciando i beni confiscati in uno stato di attesa che ne impedisce l'utilizzo immediato.