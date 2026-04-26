Musk sfida OpenAI | risarcimento da 150 miliardi per il tradimento

Un procedimento legale è stato avviato contro OpenAI e il suo ex CEO presso il tribunale di Oakland, con una richiesta di risarcimento di 150 miliardi di dollari. La causa, presentata da un imprenditore noto per le sue attività nel settore tecnologico, si basa su accuse di tradimento e violazione di accordi. La disputa coinvolge anche la collaborazione tra OpenAI e Microsoft, e l'udienza è prevista per il 27 aprile.

? Cosa sapere Musk avvia il processo contro OpenAI e Altman nel tribunale di Oakland il 27 aprile.. La richiesta di 150 miliardi di dollari minaccia la partnership tra OpenAI e Microsoft.. Domani, 27 aprile, la giudice federale Yvonne Gonzalez Rogers aprirà le udienze nel tribunale di Oakland per il processo civile che vede Elon Musk contrapposto a Sam Altman e OpenAI, un confronto legale che potrebbe stravolgere l’assetto dell’intelligenza artificiale globale. La disputa, che si protrarrà per circa quattro settimane davanti a una giuria di nove persone con una possibile risoluzione entro maggio, mette in rotta di collisione le visioni del CEO di Tesla e SpaceX con quelle del vertice della società che ha lanciato ChatGPT.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musk sfida OpenAI: risarcimento da 150 miliardi per il tradimento Notizie correlate Musk sfida l’IA: il piano da 60 miliardi per rivoluzionare il codingL’operazione strategica che vede SpaceX puntare all’acquisizione della startup di coding Cursor per una cifra pari a 60 miliardi di dollari entro la... Cursor punta ai 50 miliardi: il boom dell’AI che sfida OpenAILa startup specializzata in strumenti di programmazione basati su intelligenza artificiale, Cursor, sta gestendo trattative per raccogliere un... Contenuti e approfondimenti Musk contro OpenAi, chiede 109 miliardi. Guadagni illeciti, non riconosciuto mio ruolo cofondatoreElon Musk chiede a OpenAi un risarcimento fino a 109,4 miliardi di dollari (oltre 94 miliardi di euro al cambio attuale) accusando l'azienda sviluppatrice di ChatGpt di guadagni illeciti derivanti ... repubblica.it Musk contro OpenAi: chiesti 110 miliardi di risarcimentoQuasi 110 miliardi di dollari. Per la precisione, 109,4. È questo il risarcimento che Elon Musk ha richiesto a OpenAi, dopo aver accusato l’azienda (nota per aver sviluppato ChatGpt) di guadagni ... ilfattoquotidiano.it