Elon Musk ha annunciato il nuovo chip AI5 destinato alle auto Tesla, che sarà installato sui modelli dal 2027. Attualmente si trova nelle fasi finali di sviluppo e si sta avvicinando alla produzione. Il microprocessore rappresenta una novità tecnologica per l'azienda, che si prepara a integrare questa componente nei veicoli di nuova generazione. La data di lancio e le caratteristiche tecniche sono state comunicate dall'azienda.

Il design del chip AI5 per la guida autonoma delle Tesla del futuro è stato terminato, ora si può passare alla fase della produzione di massa, prevista per metà 2027. Lo ha annunciato, con un post su X, Elon Musk specificando che Tesla sta già lavorando ai futuri chip AI6 e Dojo3. Sulla carta il chip AI5 è decisamente più potente dell'attuale AI4, ma produrlo sarà molto probabilmente molto costoso. Il ruolo del chip AI5, esattamente come per l'AI4 attualmente in uso sulle Tesla, è quello di svolgere l'enorme mole di calcoli necessaria a permettere la guida autonoma delle auto elettriche di Musk. Il balzo generazionale, da AI4 a AI5, è enorme: la potenza di calcolo passa da un massimo di 500 Tops (Tera operations per second, bilioni di operazioni al secondo) a 2.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cosa potrà fare il nuovo chip AI5 di Tesla annunciato da Elon Musk

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