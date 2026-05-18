La campionessa Sofia Goggia ospite alla XIV festa delle Associazioni

Domenica 17 maggio si è svolta la XIV edizione della “Festa delle Associazioni” nel parco urbano termale di Abano Terme, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Tra gli ospiti presenti, c’era anche la campionessa, che ha preso parte all’evento e ha condiviso momenti con i partecipanti. La manifestazione ha rappresentato un’occasione per mettere in evidenza le attività di volontariato, sport e solidarietà promosse dalle associazioni locali. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e ha attirato diversi cittadini della zona.

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