Sofia Goggia vince la coppa di Super-G a Lillehammer le lacrime della campionessa dopo l’annuncio dello speaker

Sofia Goggia ha conquistato la coppa di Super-G a Lillehammer, emergendo come protagonista della gara. Dopo la vittoria di Laura Pirovano nella discesa libera, la campionessa italiana ha festeggiato con emozione, visibile anche dalle lacrime che ha versato al momento dell’annuncio dello speaker. La competizione si è svolta tra diverse atlete, portando l’Italia a un risultato di rilievo nello sci alpino.

Dopo l’impresa un po’ a sorpresa di Laura Pirovano nella discesa libera, ecco una vittoria che porta lo sci azzurro nella storia dopo i trionfi delle Olimpiadi. Sofia Goggia vince la coppa di Super-G a Lillehammer. Si tratta della prima coppa di Super-G nella sua carriera, il quinto globo di specialità in assoluto dopo i quattro vinti in discesa. Una vittoria bagnata dalle lacrime di gioia all’annuncio dello speaker dopo la discesa della neozelandese Alice Robinson, l’unica che poteva toglierle il primato, piazzata alle sue spalle. “Weekend magico, sono veramente troppo contenta per Sofia, se la merita. Oggi l’ho vista emozionatissima, di solito non si lascia mai andare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sofia Goggia vince la coppa di Super-G a Lillehammer, le lacrime della campionessa dopo l’annuncio dello speaker Articoli correlati Sofia Goggia a un passo dalla Coppa di supergigante, ultima gara alle finali Lillehammer: le combinazioniBergamo, 19 marzo 2026 – Si avvia alla conclusione la lunga stagione dello sci alpino che tra sabato 21 e mercoledì 25 marzo, con l’arrivo della... LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia sicura della Coppa del Mondo! E la vittoria è ad un passo…CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 12. Altri aggiornamenti su Sofia Goggia Temi più discussi: Sofia Goggia vince la Coppa di Super G se: combinazioni, punti necessari e possibili risultati alle Finali di CdM 2026 · Sci oggi; Discesa libera, vince Pirovano: è sua la Coppa; Sofia Goggia: Sono quasi caduta, ma mi è andata bene. Darò tutto per la Coppa di superG; Sci alpino, Scheib vince il gigante di Are. Fuori Sofia Goggia. Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di Super-GLe lacrime di gioia all'annuncio dello speaker dopo la discesa della neozelandese Alice Robinson, l'unica che poteva toglierle il primato, piazzata alle sue ... lapresse.it DIRETTA - Lillehammer: Goggia riesce nell'impresa, vince la coppa di specialitàSofia Goggia si emoziona e conquista matematicamente la sua Coppa di specialità. Sui canali Rai in diretta la gara femminile dalle 10:15 e maschile dalle 11:45. Segui gli aggiornamenti su Rainews.it ... rainews.it Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di superG: la sua rivale diretta, la neozelandese Alice Robinson, è sempre rimasta indietro commettendo anche un grave errore sulla compressione della pista di Kvtifjell. Al traguardo è settima a due secondi e 41, co facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Sofia #Goggia vince la Coppa del Mondo di SuperG #SkySport x.com