Sofia Goggia, nota campionessa di sci alpino, si è laureata in Scienze Politiche alla LUISS di Roma. La sua tesi tratta di propaganda e soft power nelle Olimpiadi, analizzando il periodo dall’antica Grecia fino a Milano Cortina 2026. La conclusione degli studi arriva mentre è impegnata nelle competizioni invernali. La sportiva ha conseguito il titolo il 10 aprile 2026, a Bergamo.

Bergamo, 10 aprile 2026 – La campionessa di sci alpino Sofia Goggia si è laureata in Scienze Politiche alla Luiss di Roma con una tesi su propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi, dall'antica Grecia a Milano Cortina 2026. Voto e graduation day. "A fine marzo ho consegnato la tesi e oggi si è riunita la commissione per dare il voto, a giugno ci sarà il graduation day e poi festeggerò" ha raccontato l'atleta, fresca della medaglia di bronzo in discesa libera a Milano Cortina 2026 (e dalla Coppa del mondo di specialità in supergigante ), a margine della cerimonia conclusiva del truck per la prevenzione 'Io prevengo' a Milano. https:www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sofia Goggia, campionessa e dottoressa: laurea in Scienze Politiche con una tesi sulle Olimpiadi

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Sofia Goggia, campionessa e dottoressa: laurea in Scienze Politiche con una tesi sulle OlimpiadiAlla Luiss di Roma la sciatrice bergamasca ha analizzato propaganda e soft power nella storia a Cinque Cerchi, dall’antica Grecia a Milano Cortina 2026 ... ilgiorno.it

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