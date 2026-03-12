Un fotografo travestito da infermiere è entrato nella stanza d’ospedale di Enrica Bonaccorti, secondo la denuncia di Magalli. Magalli ha anche criticato il direttore del giornale che ha pubblicato le foto, chiedendo che entrambi si scusino. La vicenda riguarda l’intrusione nella privacy dell’attrice durante il ricovero. La questione è diventata oggetto di discussione pubblica senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

“Un fotografo travestito da infermiere entrò nella stanza d’ospedale di Enrica Bonaccorti. Lui e il direttore del giornale, che ha pubblicato le foto e di cui non farò il nome, dovrebbero chiedere scusa”. È il racconto amaro di Giancarlo Magalli, considerato “il figlio televisivo” della conduttrice e scrittrice, morta oggi 12 marzo a causa di un tumore. “In un mondo dove siamo tutti amici, ma finti, lei era un’amica vera”, ha poi aggiunto Dalla scoperta del tumore al pancreas “ha sempre lottato – ha sottolineato Magalli – ma lei non si voleva far vedere malata e questo è un aspetto della sua professionalità”. Il legame tra Magalli e Bonaccort nasce da un episodio doloroso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un fotografo travestito da infermiere entrò nella stanza d’ospedale di Enrica Bonaccorti. Lui e il direttore del giornale, che ha pubblicato le foto, dovrebbero chiedere scusa”: la denuncia di Magalli

Articoli correlati

Drammi e successi di Enrica Bonaccorti, che disse “sono incinta” in diretta tv scioccando l’Italia. La battuta su Magalli, lo scippo di Berlusconi e la svolta di ‘Non è la Rai’Roma, 12 marzo 2026 – Enrica Bonaccorti è stata una protagonista multiforme dello spettacolo italiano (anche romanziera, per la verità).

Drammi e successi di Enrica Bonaccorti, che disse “sono incinta” in diretta tv scioccando l’Italia. La battuta su Magalli, lo scippo di Berlusconi e la svolta con ‘Non è la Rai’Roma, 12 marzo 2026 – Enrica Bonaccorti è stata una protagonista multiforme dello spettacolo italiano (anche romanziera, per la verità).

Tutti gli aggiornamenti su Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni, aveva un tumore al pancreasEra malata di tumore al pancreas, negli anni'80 fu assoluta protagonista in Rai, poi il lento declino ... msn.com

Addio a Enrica Bonaccorti, icona della TV italiana: da Modugno alla prima Non è la RAIL’Italia dello spettacolo piange Enrica Bonaccorti, la versatile artista savonese scomparsa all’età di 76 anni. Nata il 18 novembre 1949 nella città ligure, Bonaccorti ha incantato generazioni con la ... ilmetropolitano.it