La Pump Track di via Chinnici è stata aperta al pubblico come spazio aperto dedicato alla socialità. Si tratta di un'area progettata per il ciclismo senza pedali, offrendo un modo divertente per praticare l’attività, affinare equilibrio e coordinazione. La struttura permette alle persone di stare all’aperto, condividendo momenti di svago e incontro. La sua apertura è stata annunciata senza cerimonie ufficiali o eventi di inaugurazione.

C’è un modo di andare in bici senza pedalare, ed è anche uno dei più divertenti per mettersi alla prova, migliorare equilibrio e coordinazione e stare insieme all’aria aperta. A Modena questa originale disciplina trova il suo luogo nel circuito di Pump Track di via Chinnici che ora è aperto alla libera fruizione, un nuovo spazio dedicato al movimento, al gioco e alla socialità. La pista è accessibile in fasce orarie dedicate, pensate per consentire un utilizzo autonomo e in sicurezza: il martedì e il giovedì dalle 17 alle 20, il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica sia al mattino, dalle 10 alle 12, che nel pomeriggio, dalle 15 alle 19....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Pump Track di via Chinnici diventa uno spazio aperto : "Un luogo della socialità"

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