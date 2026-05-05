Frosinone l’Accademia di Belle Arti protagonista a dell’evento Forma 2026

L’Accademia di Belle Arti di Frosinone partecipa all’evento Forma 2026, che torna dopo il successo della prima edizione. Nell’edizione precedente, più di 25.000 studenti hanno assistito alla manifestazione e sono intervenuti ospiti di livello internazionale come Domenico Dolce e Giancarlo Giammetti. Quest’anno, tra gli istituti di formazione coinvolti, figura anche la stessa accademia, che si prepara a essere protagonista della manifestazione.

Dopo il grande successo della prima edizione, che ha registrato la partecipazione di oltre 25.000 studenti e la presenza di ospiti di rilievo internazionale come Domenico Dolce e Giancarlo Giammetti, torna FORMA che quest’anno annovera tra gli Istituti di formazione del settore, protagonisti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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