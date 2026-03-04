Kit Harington tornerebbe volentieri nei panni di Henry Muck di Industry | Mi piace davvero Forse non dovrei dirlo ma è così

Kit Harington ha dichiarato di gradire molto il suo ruolo di Henry Muck in Industry, aggiungendo di non voler nascondere il suo apprezzamento. Tuttavia, sembra che questa quarta stagione possa essere l’ultima per il personaggio interpretato dall’attore. La serie sta arrivando a una conclusione e non ci sono indicazioni di un ritorno futuro per l’attore in questa parte.

È davvero la fine della corsa per il Sir Henry Muck di Kit Harington. Nella quarta stagione di Industry, il marito di Yasmin intraprende un percorso di redenzione che ricorda un Icaro finanziario: accetta il ruolo di nuovo CEO della fintech Tender, convinto di poterne guidare la rinascita, solo per scoprire di essere stato trasformato dal fondatore Whitney Halberstram (Max Minghella) nel volto di un'azienda che, in sostanza, non esiste. I profitti sono gonfiati, le acquisizioni inventate, la struttura stessa di Tender è un castello di carte. Episodio dopo episodio, Henry e gli altri personaggi arrivano alla stessa conclusione: dietro la facciata non c'è nulla.